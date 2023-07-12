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Metaratings: Панченко продолжит карьеру в "Химках"

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По данным СМИ, нападающий тульского "Арсенала" Кирилл Панченко достиг соглашения о переходе с подмосковными "Химками".
Фото: ФК "Тамбов"
33-летний форвард Кирилл Панченко подпишет контракт с подмосковными "Химками", сообщают СМИ. По данным источника, нападающий достиг договоренности о переходе на правах свободного агента с руководством красно-черных.

Прошедший сезон Панченко провел в тульском "Арсенале", за который выступал с октября 2020 года, и в 32 сыгранных матчах Первой лиги записал на свой счет 9 забитых голов и 6 результативных передач. Срок действия контракта футболиста с "оружейниками" истек в июне 2023 года.

Источник: Metaratings.ru


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