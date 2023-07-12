33-летний форвард Кирилл Панченко подпишет контракт с подмосковными "Химками", сообщают СМИ. По данным источника, нападающий достиг договоренности о переходе на правах свободного агента с руководством красно-черных.
Прошедший сезон Панченко провел в тульском "Арсенале", за который выступал с октября 2020 года, и в 32 сыгранных матчах Первой лиги записал на свой счет 9 забитых голов и 6 результативных передач. Срок действия контракта футболиста с "оружейниками" истек в июне 2023 года.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: Панченко продолжит карьеру в "Химках"
По данным СМИ, нападающий тульского "Арсенала" Кирилл Панченко достиг соглашения о переходе с подмосковными "Химками".
Фото: ФК "Тамбов"