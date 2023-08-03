– Я великодушно даю ему шанс публично извиниться перед этой девушкой. Иначе Григорян рискует стать нерукопожатным персонажем. Для меня это было удивительно, потому что не раз встречал его в коридорах "Матч ТВ", и он вызывал впечатление вменяемого человека. Может у него, конечно, было какое-то помутнение, плохо себя чувствовал, психологические или сексуальные проблемы. Это чистой воды сексизм – тут двух мнений быть не может, – цитирует Губерниева Sport24.
Главный тренер краснодарской "Кубани" Александр Григорян грубо ответил журналистке на вопрос о возможном увольнении с занимаемой должности после трех поражений кряду в Первой лиге. Специалист назвал представителя СМИ "маленькой глупой девочкой" и усомнился в ее праве задавать вопросы про возможное увольнение после трех поражений команды подряд.
Григорян возглавил "Кубань" на финише прошлого сезона и помог южанам сохранить прописку в Первой лиге. На старте нового розыгрыша кубанцы потерпели три поражения подряд. Южане проиграли красноярскому "Енисею" (1:2), "Динамо" из Махачкалы (0:2) и челнинскому КАМАЗу (0:2). В четвертом туре соперником "Кубани" станет астраханский "Волгарь". Игра состоится в воскресенье, 6 августа.
Губерниев: я великодушно даю Григоряну шанс публично извиниться перед этой девушкой
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на хамство со стороны главного тренера "Кубани" Александра Григоряна в адрес журналистки "СДЗД".
Фото: "Матч ТВ"