"В детстве "отжимал" телефоны? В моем кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал все у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал... Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался все делать вечером, чтобы не запомнили.
В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по волчьи выть... Сейчас понимаю, что поступил неправильно. Но если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же", — сказал Кичин.
30-летний Кичин с 2020 года играет в составе красноярского "Енисея", также он представлял команду с 2016 по 2019 год. Ранее он представлял "Торпедо", "Анжи", "Уфу" и ряд других российских команд. Также Кичин играл в Беларуси за минское "Динамо". Контракт Кичина с красноярским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В 2011 году Кичин дебютировал в составе сборной Кыргызстана, где в 42 матчах забил четыре гола и отдал две результативные передачи. В сентябре 2022 года Кыргызстан дома сыграл со сборной России.
Источник: Sports.ru.
Кичин: в детстве "отжимал" телефоны. Сейчас понимаю, что поступал неправильно, но по-другому было нельзя
Защитник "Енисея" Валерий Кичин вспомнил, как в детстве "отжимал" телефоны.
Фото: ФК "Енисей"