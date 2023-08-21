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"СЭ": бывший хавбек "Химок" Гулиев продолжит карьеру в азербайджанском "Сабахе"

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Экс-полузащитник подмосковных "Химок" Аяз Гулиев станет футболистом азербайджанского клуба "Сабах".
Фото: ФК "Химки"
В настоящее время 26-летний россиянин тренируется по индивидуальной программе, оставаясь в расположении "Химок". В стартовавшем сезоне Гулиев появился на поле в единственном матче Первой лиги против "Тюмени", который завершился поражением подмосковной команды со счетом 1:3. В остальных 5 играх главный тренер Андрей Талалаев не включал воспитанника "Спартака" в заявку.

Напомним, наставником "Сабаха" является Мурад Мусаев. Под руководством 39-летнего российского специалиста клуб из Баку пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций, где по пенальти уступил сербскому "Партизану" и вылетел из еврокубков.

Источник: "СЭ"


Химки Сабах Гулиев Российские трансферы Первая лига ФНЛ
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