В настоящее время 26-летний россиянин тренируется по индивидуальной программе, оставаясь в расположении "Химок". В стартовавшем сезоне Гулиев появился на поле в единственном матче Первой лиги против "Тюмени", который завершился поражением подмосковной команды со счетом 1:3. В остальных 5 играх главный тренер Андрей Талалаев не включал воспитанника "Спартака" в заявку.
Напомним, наставником "Сабаха" является Мурад Мусаев. Под руководством 39-летнего российского специалиста клуб из Баку пробился в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций, где по пенальти уступил сербскому "Партизану" и вылетел из еврокубков.
Источник: "СЭ"
"СЭ": бывший хавбек "Химок" Гулиев продолжит карьеру в азербайджанском "Сабахе"
Экс-полузащитник подмосковных "Химок" Аяз Гулиев станет футболистом азербайджанского клуба "Сабах".
Фото: ФК "Химки"