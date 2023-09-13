– Я живу спокойной гармоничной жизнью. Надо — работаю. Когда есть возможность, работаю в мужском футболе — в любых лигах, странах, регионах. Когда есть возможность — работаю в женском футболе или на телевидении. Я абсолютно не зациклен на идее где-то работать. Я живу спокойной жизнью, делаю то, что мне нравится. Главное, я знаю, что буду работать. А где — понятия не имею.
56-летний Александр Григорян стал главным тренером краснодарской "Кубани" в мае текущего года. В минувшем сезоне он помог южанам сохранить прописку в Первой лиге. В новом сезоне старт краснодарской команде не удался. После девяти туров она набрала пять очков и расположилась на предпоследнем месте в турнирной таблице. На днях стало известно о том, что Григорян покинул должность наставника "Кубани". Его место занял Вадим Евсеев.
Отметим, что до прихода в краснодарскую "Кубань" с 2021 по 2022 год Александр Григорян тренировал женскую команду московского ЦСКА. Также он работал экспертом в различных футбольных программах.
Источни: Sport24
Григорян – о будущем после ухода из "Кубани": я знаю, что буду работать, а где — понятия не имею
Бывший главный тренер краснодарской "Кубани" Александр Григорян высказался о своем будущем после ухода из стана южан.
Фото: Global Look Press