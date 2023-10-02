Игра на стадионе "Кристалл" в Жигулевске (Самарская область) завершилась со счетом 2:0 (2:0) в пользу гостей. На 76-й минуте арбитр игры Иван Сиденков допустил грубую ошибку в ключевом эпизоде. Мяч после скидки со стороны нападающего "Акрона" Андреса Понсе угодил в голову футболисту "Химок" Захару Волкову. Повторы с разных телекамер свидетельствуют, что мяч не коснулся ни одной из рук химчанина, однако рефери указал на "точку".
11-метровый удар вызвался бить Понсе, но не сумел переиграть вратаря гостей. После этой победы команда Андрея Талалаева набрала 20 очков и переместилась на третье место в Первой лиге. "Акрон" с 18 очками опустился на седьмую позицию.
Источник: Александр Бобров ("СЭ")
Эксперт Бобров: судья Сиденков перепутал голову с рукой и ошибочно назначил пенальти в матче "Акрон" – "Химки"
Главный судья матча 12-го тура Первой лиги между тольяттинским "Акроном" и подмосковными "Химками" Иван Сиденков допустил грубую ошибку во втором тайме.
Фото: "Матч ТВ"