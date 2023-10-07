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Григорян заявил, что "Торпедо" с Клотетом играло в футбол 50-х годов

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Бывший наставник "Кубани" Александр Григорян подверг критике работу Жозепа Клотета на посту главного тренера московского "Торпедо".
Фото: "Чемпионат"
Ранее испанский специалист был уволен с поста наставника московского клуба. По мнению Григоряна, Клотет использовал устаревшие методы. В настоящее время исполняющим обязанности главного тренера является Артём Горлов.

"Горлов - глубокий парень, у него великолепные отношения со всеми игроками. По подбору футболистов "Торпедо" может рассчитывать на прямой выход в РПЛ.

"Торпедо" полностью разбалансировано. Когда готовились к матчу с "Аланией", разбирали её игру с "Торпедо". Москвичи использовали персональную опеку, это немыслимо! Персональная пека по всему полю. Мне уже 57 лет, но я не помню такого даже в детстве. Это футбол 40-х или 50-х годов!" - цитирует Григоряна Metaratings.


Григорян Торпедо Клотет
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