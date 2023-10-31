– Насколько правдива информация об интересе со стороны "Енисея"? Я ездил в Красноярск, разговаривал с руководством, но некоторые моменты меня не устроили, – цитирует Тихонова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Енисей" рассматривает вариант с возвращением Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярской команды. По слухам, бывший капитан "Спартака" обсуждал возможное трудоустройство в сибирском клубе с губернатором региона Михаилом Котюковым, однако не пришел к компромиссу.
Ранее Тихонов возглавлял "Енисей" в сезоне-2016/17 и помог команде выйти в стыковые матчи за право повышения в классе. По итогам 16 туров Первой лиги красноярцы идут десятыми в таблице, набрав 21 очко.
Тихонов – об отказе возглавить "Енисей": некоторые моменты меня не устроили
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов объяснил решение отказаться от работы в красноярском "Енисее".
Фото: ФК "Енисей"