Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Зенит
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Балтика
2 - 1 2 1
Ахмат2 тайм

Тихонов – об отказе возглавить "Енисей": некоторые моменты меня не устроили

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов объяснил решение отказаться от работы в красноярском "Енисее".
Фото: ФК "Енисей"
– Насколько правдива информация об интересе со стороны "Енисея"? Я ездил в Красноярск, разговаривал с руководством, но некоторые моменты меня не устроили, – цитирует Тихонова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Енисей" рассматривает вариант с возвращением Андрея Тихонова на пост главного тренера красноярской команды. По слухам, бывший капитан "Спартака" обсуждал возможное трудоустройство в сибирском клубе с губернатором региона Михаилом Котюковым, однако не пришел к компромиссу.

Ранее Тихонов возглавлял "Енисей" в сезоне-2016/17 и помог команде выйти в стыковые матчи за право повышения в классе. По итогам 16 туров Первой лиги красноярцы идут десятыми в таблице, набрав 21 очко.


Енисей Спартак Тихонов Первая лига ФНЛ
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
[not-news=1146317693]