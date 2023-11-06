"КАМАЗ" обыграл "СКА-Хабаровск" в 17-м туре Первой лиги

"КАМАЗ" из Набережных Челнов одержал победу над хабаровским "СКА" (1:0) в матче 17-го тура Первой лиги.



Фото: ФК "КАМАЗ"

В Набережных Челнах сегодня, 6 ноября, состоялся очередной матч 17-го тура Первой лиги. В рамках него местный футбольный клуб "КАМАЗ" сыграл против хабаровского "СКА". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В их составе забитым мячом отметился Павел Горелов (11 минута).



Таким образом, "КАМАЗ" заработал 23 очка. Он оказался на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. "СКА" остался с 22 очками, опустившись на девятое место.