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"КАМАЗ" обыграл "СКА-Хабаровск" в 17-м туре Первой лиги

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"КАМАЗ" из Набережных Челнов одержал победу над хабаровским "СКА" (1:0) в матче 17-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "КАМАЗ"
В Набережных Челнах сегодня, 6 ноября, состоялся очередной матч 17-го тура Первой лиги. В рамках него местный футбольный клуб "КАМАЗ" сыграл против хабаровского "СКА". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В их составе забитым мячом отметился Павел Горелов (11 минута).

Таким образом, "КАМАЗ" заработал 23 очка. Он оказался на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги. "СКА" остался с 22 очками, опустившись на девятое место.

КАМАЗ СКА Хабаровск
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