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Нападающий "Арсенала" Окоронкво может не остаться в Туле до конца сезона

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Футбольное агентство 11MANGMT прокомментировало будущее форварда Джонатана Окоронкво в тульском "Арсенале".
Фото: ФК "Арсенал"
"Возвращение в "Краснодар" зимой? Ничего об этом не слышали. Но пока рано говорить и о том, что Джонатан останется в "Арсенале" до конца сезона. Больше понимания появится в течение месяца", - приводит "РБ Спорт" слова агентства.

Джонатан Окоронкво, играющий на позиции центрального нападающего, перешел минувшим летом в "Арсенал" из "Краснодара" на правах аренды до конца этого сезона. В 20 матчах Первой лиги 20-летний нигерийский форвард забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, ранее стало известно о длительной дисквалификации основного нападающего краснодарцев Джона Кордобы.

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