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Почетный президент РФС: кто-то очень умело развалил "Локомотив"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о текущем положении "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Колоскова, кто-то умело развалил клуб, и, возможно, команда будет бороться за выживание.

- Теоретически возможно, что "Локомотив" будет бороться за выживание до конца сезона. Состав команды посредственный. Ушли пять футболистов, которые определяли стиль, результат и дух команды.
Кто-то очень умело развалил коллектив за один сезон, - приводит слова Колоскова "Советский спорт".

В летнее трансферное окно московский "Локомотив" покинули полузащитники Алексей Батраков и Артем Карпукас, а также форвард Дмитрий Воробьев. Красно-зеленые подписали Николая Титкова из "Балтики", Сергея Бабкина из "Крыльев Советов" и арендовали Андрея Мостового у "Зенита".

После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе.

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