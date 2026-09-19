Почетный президент РФС: кто-то очень умело развалил "Локомотив"

- Теоретически возможно, что "Локомотив" будет бороться за выживание до конца сезона. Состав команды посредственный. Ушли пять футболистов, которые определяли стиль, результат и дух команды.
Кто-то очень умело развалил коллектив за один сезон, - приводит слова Колоскова "Советский спорт".
В летнее трансферное окно московский "Локомотив" покинули полузащитники Алексей Батраков и Артем Карпукас, а также форвард Дмитрий Воробьев. Красно-зеленые подписали Николая Титкова из "Балтики", Сергея Бабкина из "Крыльев Советов" и арендовали Андрея Мостового у "Зенита".
После девяти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7 набранными очками в своем активе.