- Контракт с Глушаковым был заключён на год, так как по регламенту РФС нельзя подписать договор с футболистом на два месяца. С Денисом у нас особенные условия. На данный момент мы на стадии обсуждения сотрудничества. Сборы пока он с нами не проходит. Вроде как у Глушакова есть хорошее предложение от клубов из более высокого дивизиона. Но конкретики пока нет, - передаёт слова Трошкиной Sport24.
36-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков в сентябре 2023 года подписал контракт с выступавшим в группе "Золото" дивизиона А Второй лиги костромским "Спартаком". По словам самого футболиста, договор был заключён сроком до конца 2023 года. В 7 матчах за новый клуб Глушаков отметился 1 результативной передачей.
По итогам осеннего сезона-2023 "Спартак" из Костромы финишировал в группе "Золото" на последнем (десятом) месте, набрав 13 очков в 18 матчах. Весенний сезон-2024 команда проведёт в группе "Серебро" дивизиона А Второй лиги.
Руководитель костромского "Спартака": у Глушакова хорошее предложение из более высокого дивизиона, но конкретики нет
Заместитель генерального директора костромского "Спартака" по вопросам PR и работы с болельщиками Елена Трошкина поделилась деталями ситуации с контрактом хавбека Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Химки"