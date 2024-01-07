- К сожалению, со всеми этими переходами с системы "весна-осень" на "осень-весна" ФНЛ-2 погибла. Футбол - это не только Премьер-лига и ФНЛ-1, это и Вторая лига. Это и футбол в регионах, не только в Москве, Питере, Краснодаре, Ростове - это и Дальний Восток. Мы видим, что у нас зоны "Восток" вообще нет. Сейчас там 5-6 команд разбросаны по разным дивизионам, - передаёт слова Дьякова Metaratings.ru.
После переходного полуторагодичного сезона-2011/2012 российский профессиональный футбол полностью перешёл на календарную систему "осень-весна", при которой сезон стартует во второй половине лета, обрывается зимней паузой и доигрывается весной с финишем в мае-июне. После этого перехода постепенно уменьшилось количество клубов в ФНЛ-2 (ПФЛ, Вторая лига) - в частности, была полностью ликвидирована её зона "Восток", в которой играли клубы Сибири и Дальнего Востока.
С 2024 года в дивизионе Б Второй лиги первенство вновь будет проводиться по системе "весна-осень".
Дьяков: с переходом на "осень-весна" ФНЛ-2 погибла
Экс-защитник "Ростова", "Томи", "Динамо" и "Спартака-2" Виталий Дьяков высказался о последствиях перехода российского футбола на календарную систему "осень-весна".
Фото: "Чемпионат"