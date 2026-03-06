Матчи Скрыть

Игрок "Балтики" ответил, чего не хватило команде в матчах с "Зенитом"

Футболист "Балтики" Михаил Рядно высказался о матчах с "Зенитом".
Фото: ФК "Балтика"
Футболист заявил, что команде не хватило везения в матчах с "Зенитом".

"Мы провели хорошую работу, сделали максимум, но где-то не хватило везения. Надо чуть-чуть наладить завершение в атакующей фазе.
Матчи с "Зенитом" очень обидные. Самое главное после таких поражений - делать выводы и не расстраиваться", - сказал Рядно "Чемпионату".

3 марта состоялся матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России между калининградской "Балтикой" и петербургским "Зенитом". Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0.

Ранее, 27 февраля, команды встречались в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Подопечные Андрея Талалаева потерпели поражение со счетом 0:1.

