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Экс-форвард "Динамо" Луценко тренируется с "Кубанью"

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Евгений Луценко, выступавший ранее в РПЛ, может продолжить карьеру в "Кубани"
Фото: официальный сайт ФК "Арсенал" Тула
36-летний нападающий Евгений Луценко, выступавший ранее в составе таких клубов, как "Динамо", "Ростов" и "Мордовия", тренируется вместе с футболистами краснодарской "Кубани" из Первой лиги. Последним клубом Луценко был тульский "Арсенал", который игрок покинул летом 2023-го года после истечения срока контракта.

"Кубань" по итогам первой части сезона занимает 15-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. В активе команды 20 очков в 20-ти матчах. "Кубань" опережает команду "Сокол", располагающуюся в зоне вылета лишь по дополнительным показателям.

Источник: "Евро-Футбол"

Луценко Арсенал Тула Кубань Российские трансферы
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