"Если будет предложение и оно всех устроит, то мы как минимум рассмотрим его с Сашей. Пока предложение от махачкалинского "Динамо" не поступало, не вижу смысл это обсуждать. Саша хочет играть на высоком уровне, в том числе и в еврокубках, в жизни возможно всё", - цитирует агента источник.
Александр Кокорин 2-й год выступает за кипрский "Арис" на правах аренды. Российский нападающий принадлежит итальянской "Фиорентине". В минувшем году Кокорин выиграл вместе с "Арисом" чемпионат Кипра, а также был признан лучшим игроком турнира. В текущем сезоне на его счету 5+2 в 19-ти матчах во всех турнирах.
Махачкалинское "Динамо" по итогам 20-ти туров возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В активе подопечных Курбана Бердыева 37 очков.
Александр Кокорин уже выступал в команде из столицы Дагестана. С июля 2013-го по август 2013-го года он защищал цвета махачкалинского "Анжи". Последним клубом Кокорина в России был московский "Спартак", который заработал на его трансфере в "Фиорентину" 4.5 миллионов евро.
Источник: "Чемпионат"
Агент Кокорина - о переходе в "Динамо" Махачкала: предложения не было, но все возможно
Футбольный агент Тимофей Бердышев, занимающийся делами российского нападающего Александра Кокорина, поделился мнением о вероятности перехода своего клиента в махачкалинское "Динамо".
Фото: официальный сайт ФК "Арис"