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Президент "Торпедо" - о полузащитнике "Спартака" Зорине: этот игрок есть в нашем шорт-листе

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Президент "Торпедо" Александр Волнушкин сообщил об интересе клуба к полузащитнику "Спартака" Даниилу Зорину.
Фото: ФК "Спартак"
"Этот игрок есть в нашем шорт-листе. Но нужно понимать, что если мы берем игрока в аренду, то обязательно с правом выкупа. Мы смотрим в долгосрочную перспективу, а не на полсезона-сезон", - цитирует Волнушкина "СЭ".

Зорин провел первую часть текущего сезона в аренде в минском "Динамо". Даниил отметился 7-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами в 11-ти матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 500 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров "Торпедо" занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой Лиги и отстает от лидирующего махачкалинского "Динамо" на десять очков.

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