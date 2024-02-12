"Этот игрок есть в нашем шорт-листе. Но нужно понимать, что если мы берем игрока в аренду, то обязательно с правом выкупа. Мы смотрим в долгосрочную перспективу, а не на полсезона-сезон", - цитирует Волнушкина "СЭ".
Зорин провел первую часть текущего сезона в аренде в минском "Динамо". Даниил отметился 7-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами в 11-ти матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 500 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров "Торпедо" занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой Лиги и отстает от лидирующего махачкалинского "Динамо" на десять очков.
Президент "Торпедо" - о полузащитнике "Спартака" Зорине: этот игрок есть в нашем шорт-листе
Президент "Торпедо" Александр Волнушкин сообщил об интересе клуба к полузащитнику "Спартака" Даниилу Зорину.
Фото: ФК "Спартак"