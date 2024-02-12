"Такой игрок, как Зорин, был бы интересен любому футбольному клубу. Но трансферы любят тишину. Пока у меня на столе не будет документов о подписании, говорить не о чем", - цитирует Климко "Матч ТВ".
Зорин провел первую часть текущего сезона в аренде в минском "Динамо". Даниил отметился 7-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами в 11-ти матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 19-летнего полузащитника в 500 тысяч евро. "Черноморец" после 20-ти сыгранных туров располагается на последнем месте в турнирной таблице Первой Лиги и имеет в своем активе 18 очков.
Гендир "Черноморца" сообщил об интересе клуба к Зорину
Генеральный директор "Черноморца" Валентин Климко рассказал об интересе клуба к полузащитнику "Спартака" Даниилу Зорину.
Фото: ФК "Спартак"