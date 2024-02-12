"Куликова в "Торпедо" не будет. Рыбчинскому мы сделали предложение. Мы ждем ответ от игрока. Вероятность его перехода остается", - цитирует Волнушкина "Матч ТВ".
Напомним, что ранее агент Куликова Вадим Шпинев заявил, что его клиент на данный момент расторгает контракт с "Локомотивом", чтобы перейти в "Родину". В текущем сезоне Дмитрий Рыбчинский провел за "Локомотив" 13 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. Куликов провел за "Локомотив" 7 матчей и не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 700 тысяч евро.
Президент "Торпедо" Волнушкин: Куликова в клубе не будет
Президент "Торпедо" Александр Волнушкин высказался о возможном переходе Куликова и Рыбчинского из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"