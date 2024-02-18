- Седрик только начал с нами тренироваться. Естественно, ему сейчас нужно набирать хорошую физическую форму, так как есть небольшая нехватка в этом аспекте. Но по уровню работы с мячом и по тому, как он выполняет определенные игровые действия, его класс сразу бросается в глаза.
Напомним, в пятницу, 16 февраля, "Шинник" официально объявил о подписании контракта с центральным защитником Седриком Гогуа. Соглашение с 29-летним игроком рассчитано до конца текущего сезона. Ранее ивуариец выступал в России за "СКА Хабаровск", "Тамбов", ЦСКА, "Ротор". Последним клубом в карьере футболиста была таджикская команда "Истиклол", за которую Гогуа провел 4 матча и не отличился результативными действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Главный тренер "Шинника" Черышев: класс Гогуа сразу бросается в глаза
Наставник "Шинника" Дмитрий Черышев прокомментировал переход в клуб защитника Седрика Гогуа.
Фото: Чемпионат.com