"Могу ли сравнить футбол в России и Бразилии? Конечно, тут футбол такой же интенсивный, как в Бразилии. Но тут очень много борьбы, физически непростые матчи. В Бразилии я играл за важные клубы - "Флуминенсе", "Сантос"… И там у нас футбол более заточен на технику. Здесь борьбы больше, чем в Бразилии", - заявил Ориньо.
Бразильский левый защитник Ориньо перебрался в клуб "Родина", выступающий в Первой лиге, в зимнее трансферное окно из минского "Динамо" в статусе свободного агента. Контракт с 28-летним латералем был заключен до лета 2025-го года. До переезда в Беларусь Ориньо выступал исключительно на родине - за такие клубы, как "Флуминенсе", "Оэсте", "Сантос", "Понте Прета" и "Жувентус".
В составе "Родины" Ориньо уже успел принять участие в двух матчах чемпионата, проведя на поле оба раза по 90 минут, а также отыграть 45 минут в матче Кубка России с "Уралом".
Источник: "Матч ТВ"
Защитник "Родины" Ориньо: в России футбол такой же интенсивный, как в Бразилии
Бразильский футболист "Родины" Ориньо сравнил уровень российского футбола с бразильским.
Фото: официальный сайт ФК "Динамо" Минск