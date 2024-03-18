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Защитник "Родины" Ориньо: в России футбол такой же интенсивный, как в Бразилии

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Бразильский футболист "Родины" Ориньо сравнил уровень российского футбола с бразильским.
Фото: официальный сайт ФК "Динамо" Минск
"Могу ли сравнить футбол в России и Бразилии? Конечно, тут футбол такой же интенсивный, как в Бразилии. Но тут очень много борьбы, физически непростые матчи. В Бразилии я играл за важные клубы - "Флуминенсе", "Сантос"… И там у нас футбол более заточен на технику. Здесь борьбы больше, чем в Бразилии", - заявил Ориньо.

Бразильский левый защитник Ориньо перебрался в клуб "Родина", выступающий в Первой лиге, в зимнее трансферное окно из минского "Динамо" в статусе свободного агента. Контракт с 28-летним латералем был заключен до лета 2025-го года. До переезда в Беларусь Ориньо выступал исключительно на родине - за такие клубы, как "Флуминенсе", "Оэсте", "Сантос", "Понте Прета" и "Жувентус".

В составе "Родины" Ориньо уже успел принять участие в двух матчах чемпионата, проведя на поле оба раза по 90 минут, а также отыграть 45 минут в матче Кубка России с "Уралом".

Источник: "Матч ТВ"

Родина
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