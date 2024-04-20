20 апреля состоялся очередной матч 28-го тура Первой лиги, в котором “СКА-Хабаровск” на своем поле сыграл против “Енисея”. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0. В составе хабаровского клуба забитыми мячами отметились Илья Петров, оформивший дубль, и Альбек Гонгапшев.
Таким образом, “СКА-Хабаровск” набрал 34 очка. Команда занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги. “Енисей” идет девятым, набрав 36 баллов.
“СКА-Хабаровск” одержал разгромную победу над “Енисеем” в матче Первой лиги
“СКА-Хабаровск” обыграл “Енисей” (3:0) в 28-м туре Первой лиги.
Фото: ФК "СКА-Хабаровск"