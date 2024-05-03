- Кононов усилил тактически игру команды в атаке. Мы чаще контролируем мяч на чужой половине поля, наши действия стали конкретнее. Остается развить это владение в голевые моменты. С этим у нас есть проблемы. Нам психологически легче, потому что он выбрал тактику и не отступает от нее.
Олег Кононов возглавил московское "Торпедо" 17 января этого года. Под его руководством "автозаводцы" провели 9 матчей, в которых одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Разница забитых и пропущенных мячей при 58?летнем тренере составляет -2 (7:9). После 29 туров москвичи набрали 36 очков и занимают 13?ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. В рамках 31-го тура "Торпедо" сыграет в гостях против новороссийского "Черноморца". Игра пройдет завтра, 4 мая.
Источник: "Матч ТВ"
Нападающий "Торпедо" Стефанович: Кононов усилил тактически игру команды в атаке
Форвард столичного "Торпедо" Илья Стефанович рассказал, что изменилось в игре команды с приходом главного тренера Олега Кононова.
Фото: ФК "Торпедо"