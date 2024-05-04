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Мостовой - о дисквалификации Тихонова: пусть женщины судят свой женский футбол, зачем мужской? Это же унижение мужчин!

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Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал 5-матчевую дисквалификацию главного тренера "Енисея" Андрея Тихонова за критику главного рефери Веры Опейкиной.
Фото: AFP
- Это безобразие. Пять матчей дисквалификации Тихонову - за что? За то, что он сказал правду? Многие говорили, что она действительно начудила. Опять же упираемся в то, что я много раз говорил. Зачем женщинам судить мужской футбол? У них есть свой женский футбол, пускай они там все судят. У нас мало мужчин, чтобы судить? Это же унижение мужчин! - передаёт слова Мостового "Чемпионат".

Ранее стало известно, что главный тренер красноярского "Енисея" Андрей Тихонов получил пятиматчевую дисквалификацию за критику решений главного арбитра выездного матча 28 тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска" (0:3) Веры Опейкиной. Руководство красноярского клуба намерено обжаловать наказание, применённое к наставнику команды.

В турнирной таблице Первой лиги "Енисей" занимает 10 место, набрав 40 очков в 29 матчах, и отстаёт на 7 очков от зоны стыковых матчей за выход в РПЛ. При этом зону вылета в группу "Золото" дивизиона А Второй лиги красноярцы опережают на 13 очков.

Енисей Андрей Тихонов Опейкина Александр Мостовой
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