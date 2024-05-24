- Если рассматривать именно уровень футболистов, то "Родина" и "Торпедо", пожалуй, чуть повыше нас по именам. Но в таблице они оказались ниже многих команд. Мне кажется, в ФНЛ больше решают отдача, желание доказать, борьба, стремление развиваться. Это то, чем выделялись именно мои ребята, - передаёт слова Талалаева "СЭ".
По оценке аналитического портала Transfermarkt, самым дорогим составом в Первой лиге обладают подмосковные "Химки" - 12,93 миллиона евро. Второе место по этому показателю занимает московская "Родина" - 10,93 миллиона, на третьей строчке находится столичное "Торпедо" - 10,7 миллиона.
За тур до завершения розыгрыша Первой лиги "Химки" возглавляют турнирную таблицу с 63 очками в 33 матчах и гарантировали себе прямой выход в РПЛ. "Родина" с 52 очками занимает пятое место, "Торпедо" набрало 44 очка и находится на десятой строчке - эти клубы утратили шансы на повышение в классе по итогам сезона.
Талалаев: "Родина" и "Торпедо" чуть повыше "Химок" по именам. Но в таблице они оказались ниже многих команд
Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев ответил на вопрос об уровне конкурентов своей команды по Первой лиге.
Фото: ФК "Химки"