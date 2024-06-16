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Агент Ориньо подтвердил переход защитника "Родины" в "Химки"

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Агент защитника "Родины" Ориньо Фабио Коста рассказал, что его клиент продолжит карьеру в "Химках".
Фото: ФК "Родина"
"Ориньо действительно подписал контракт с "Химками" на три года", - приводит слова агента Sport24.

Оринью, играющий на позиции левого крайнего защитника, пополнил состав "Родины" в январе этого года, перейдя в качестве свободного агента из минского "Динамо". За московскую команду 29-летний бразилец провел 15 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт игрока с "Родиной" был рассчитан до конца июня 2025 года.

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