Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Франция
19:00
БельгияНе начат
Португалия
22:00
СловенияНе начат

Форвард "Родины" Тимошенко может перейти в "Балтику"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Родины" Иван Тимошенко может продолжить карьеру в Калининграде.
Фото: ФК "Родина"
По информации источника, "Балтика" заинтересована в услугах центрального нападающего "Родины" Ивана Тимошенко. Сообщается, что калининградский клуб сделал запрос о трансфере игрока, но "Родина" не готова отпускать своего футболиста.

Действующее соглашение 25-летнего россиянина с московским клубом истекает летом 2025 года. Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Тимошенко забил 15 мячей и отдал 2 голевые передачи в 31 матче за "Родину".

Источник: "РБ Спорт"

Иван Тимошенко Родина Балтика Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится