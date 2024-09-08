"Некоторые журналисты пишут, будто бы мы хотим убрать Черышева. Нет такого! Его поддерживает и правительство Ярославской области, и я как генеральный директор. Так что кто там закидывает такие непонятные удочки — это все вранье полное", - цитирует Хайрулина "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство ярославского "Шинника" в скором времени отправит в отставку с поста главного тренера Дмитрия Черышева.
Вчера, 7-го сентября, команда Дмитрия Черышева одержала победу над "Уфой" в матче Первой лиги со счетом 2:0. После девяти сыгранных туров ярославский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 9 набранных очков. В следующем туре "Шинник" сыграет на выезде с "Чайкой".
Ранее Дмитрий Черышев возглавлял "Пари НН", "Санта-Коломну", "Мордовию", "Волгу" и "Зенит-М".
Гендир "Шинника": информация об отставке Черышева - вранье полное
Генеральный директор "Шинника" Галимджан Хайрулин высказался о возможной отставке Дмитрия Черышева с поста главного тренера.
Фото: ФК "Шинник"