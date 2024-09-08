Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нефтехимик
18:00
ЕнисейНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Люксембург
16:00
БеларусьНе начат
Дания
19:00
СербияНе начат
Болгария
19:00
Северная ИрландияНе начат
Гибралтар
19:00
ЛихтенштейнНе начат
Словакия
19:00
АзербайджанНе начат
Португалия
21:45
ШотландияНе начат
Хорватия
21:45
ПольшаНе начат
Швейцария
21:45
ИспанияНе начат
Швеция
21:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Кайрат
17:00
ЗенитНе начат

Гендир "Шинника": информация об отставке Черышева - вранье полное

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Шинника" Галимджан Хайрулин высказался о возможной отставке Дмитрия Черышева с поста главного тренера.
Фото: ФК "Шинник"
"Некоторые журналисты пишут, будто бы мы хотим убрать Черышева. Нет такого! Его поддерживает и правительство Ярославской области, и я как генеральный директор. Так что кто там закидывает такие непонятные удочки — это все вранье полное", - цитирует Хайрулина "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство ярославского "Шинника" в скором времени отправит в отставку с поста главного тренера Дмитрия Черышева.

Вчера, 7-го сентября, команда Дмитрия Черышева одержала победу над "Уфой" в матче Первой лиги со счетом 2:0. После девяти сыгранных туров ярославский клуб располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Первой лиги и имеет в своем активе 9 набранных очков. В следующем туре "Шинник" сыграет на выезде с "Чайкой".

Ранее Дмитрий Черышев возглавлял "Пари НН", "Санта-Коломну", "Мордовию", "Волгу" и "Зенит-М".

Шинник Дмитрий Черышев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится