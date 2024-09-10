"Артём Дзюба — хороший парень, мой хороший знакомый. Но пока мы не готовы сделать ему предложение", - цитирует Иванова Metaratings.
Нападающий Артем Дзюба покинул московский "Локомотив" по окончании сезона-2023/2024, в прошлом сезоне форвард отметился 4-мя забитыми мячами и 4-мя результативными передачами в 25-ти матчах во всех турнирах. Сообщалось, что Дзюбой интересуются подмосковные "Химки", махачкалинское "Динамо" и китайский "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
Президент "Урала" Иванов высказался о возможном подписании Артема Дзюбы
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном подписании нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Локомотив"