Главный тренер "Урала", вылетевшего по итогам прошлого сезона из РПЛ в Первую лигу, Евгений Аверьянов покинул занимаемую должность. Как сообщает Metaratings, об этом решении уже были проинформированы футболисты клуба. Аверьянов возглавлял "Урал" с июня текущего года.
Ранее Аверьянов занимал должность ассистента в тренерском штабе Виктора Гончаренко, который был уволен из "Урала" в конце прошлого сезона. После 17-ти туров текущего сезона "Урал" занимает 4-е место в турнирной таблице и располагается в зоне стыковых матчей. В активе команды 27 очков. Отставание от зоны прямого выхода в РПЛ - 6 очков.
Metaratings: Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера "Урала"
Наставник "Урала" Евгений Аверьянов покинул екатеринбургский клуб.
Фото: ФК "Урал" ВКонтакте