Руководство "Краснодара" распустил вторую команду на неопределенный срок. Как сообщает "СЭ", данное решение вызвано тем, что фарм-клуб "горожан" не выполняет поставленных перед ним задач. На какое время будет приостановлена деятельность второй команды - не сообщается.
В текущем сезоне "Краснодар-2" выступает во Дивизионе А Второй лиги. После 16-ти туров "горожане" имеют в своем активе 17 очков. Команда занимает в турнирной таблице 9-е место из 10-ти команд.
"СЭ": "Краснодар" решил распустить вторую команду из-за неудовлетворительных результатов
Руководство "Краснодара" приняло решение приостановить проект второй команды.
Фото: официальный сайт "Краснодара"