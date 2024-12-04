Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
Ньюкасл
22:30
ЛиверпульНе начат
Эвертон
22:30
ВулверхэмптонНе начат
Саутгемптон
22:30
ЧелсиНе начат
Арсенал
23:15
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
23:15
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Атлетик
23:00
Реал МадридНе начат

Кубок Италии

Новости
Фиорентина
23:00
ЭмполиНе начат

Кубок Германии

Новости
Вольфсбург
20:00
ХоффенхаймНе начат
Кёльн
20:00
ГертаНе начат
РБ Лейпциг
22:45
АйнтрахтНе начат
Карлсруэ
22:45
АугсбургНе начат

В "Тюмени" подтвердили, что Станислав Крицюк хочет покинуть клуб зимой

Спортивный директор "Тюмени" Алексей Харламов отреагировал на слухи о возможном скором уходе из клуба вратаря Станислава Крицюка.
Фото: ФК "Тюмень"
"Станислав Крицюк планирует покинуть "Тюмень", но пока никакой официальной информации нет. Мы договорились, что до зимы он у нас поиграет, он уже опытный человек. А если предложение будет, он уйдёт", - цитирует Харламова "Чемпионат".

Экс-голкипер сборной России Станислав Крицюк выступает за "Тюмень" с августа текущего года. В сезоне 2024/25 на его счету 3 матча в Первой лиге и 3 - в Кубке России. Всего 34-летний вратарь пропустил 9 мячей при двух "сухих" матчах.

Ранее в СМИ появилась информация, что Крицюк, чей контракт с "Тюменью" истекает летом 2025-го года, может покинуть команду в январе. "Тюмень" с 12-ю очками в 21-м матче занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от спасительного 15-го места составляет 8 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится