"Станислав Крицюк планирует покинуть "Тюмень", но пока никакой официальной информации нет. Мы договорились, что до зимы он у нас поиграет, он уже опытный человек. А если предложение будет, он уйдёт", - цитирует Харламова "Чемпионат".
Экс-голкипер сборной России Станислав Крицюк выступает за "Тюмень" с августа текущего года. В сезоне 2024/25 на его счету 3 матча в Первой лиге и 3 - в Кубке России. Всего 34-летний вратарь пропустил 9 мячей при двух "сухих" матчах.
Ранее в СМИ появилась информация, что Крицюк, чей контракт с "Тюменью" истекает летом 2025-го года, может покинуть команду в январе. "Тюмень" с 12-ю очками в 21-м матче занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от спасительного 15-го места составляет 8 очков.
В "Тюмени" подтвердили, что Станислав Крицюк хочет покинуть клуб зимой
Спортивный директор "Тюмени" Алексей Харламов отреагировал на слухи о возможном скором уходе из клуба вратаря Станислава Крицюка.
Фото: ФК "Тюмень"