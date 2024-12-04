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Metaratings: "Сочи" активирует опцию выкупа Мелешина у "Спартака"

Арендованный у "Спартака" Форвард Павел Мелешин может подписать с "Сочи" полноценный контракт.
Фото: ФК "Сочи"
"Сочи" планирует выкупить контракт нападающего "Спартака" Павла Мелешина, выступающего за "горожан" с лета текущего года на правах аренды. Как сообщает Metaratings, "Сочи" активирует опцию выкупа в размере 20-ти миллионов рублей, которая была прописана в арендном соглашении.

По данным источника, у красно-белых останется право обратного выкупа футболиста. В текущем сезоне Павел Мелешин принял участие в 10-ти матчах Первой лиги в составе "Сочи". На его счету 7 голов и 1 результативная передача. По данным Transfermarkt, стоимость 20-летнего нападающего составляет 700 тысяч евро.

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