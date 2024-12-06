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Артур Юсупов ушел из "Урала". Хавбек провел в клубе 2,5 месяца

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил о том, что екатеринбургский клуб покидает полузащитник Артур Юсупов.
Фото: ФК "Урал"
"Он на определенном этапе нам помог. У него контракт был до 5 декабря, мы не стали его продлевать", - приводит слова Иванова "СЭ".

Артур Юсупов стал игроком екатеринбургского "Урала" 19 сентября 2024 года, когда пришел в команду в статусе свободного агента после ухода из подмосковных "Химок". В составе "шмелей" 35-летний полузащитник в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах (в среднем, 73,6 мин.), в которых отметился 1 результативной передачей и получил 2 желтые карточки.

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