"Он на определенном этапе нам помог. У него контракт был до 5 декабря, мы не стали его продлевать", - приводит слова Иванова "СЭ".
Артур Юсупов стал игроком екатеринбургского "Урала" 19 сентября 2024 года, когда пришел в команду в статусе свободного агента после ухода из подмосковных "Химок". В составе "шмелей" 35-летний полузащитник в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах (в среднем, 73,6 мин.), в которых отметился 1 результативной передачей и получил 2 желтые карточки.
Артур Юсупов ушел из "Урала". Хавбек провел в клубе 2,5 месяца
Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил о том, что екатеринбургский клуб покидает полузащитник Артур Юсупов.
Фото: ФК "Урал"