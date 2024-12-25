"Мы будем разговаривать с РФС, чтобы нам разрешили, мы хотим, чтобы нашим главным тренером был Олег Александрович Шатов. Если не получится, то он все равно будет главным в клубе. Надо будет назначить кого-то главным тренером. После Нового года все скажем", - приводит слова Иванова "СЭ".
Екатеринбургский "Урал" находится без главного тренера с 6 ноября 2024 года, когда руководство клуба приняло решение об увольнении Евгения Аверьянова. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Олег Шатов, однако у бывшего игрока сборной России нет лицензии, которая бы позволяла ему работать главным тренером профессионального футбольного клуба.
В Первой лиге сезона-202425 "Урал" после 21-го тура, набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующей "Балтики" на данный момент составляет 8 очков.
"Урал" сообщит о назначении главного тренера после Нового года
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов сообщил, когда клуб объявит о назначении главного тренера.
Фото: ФК "Урал"