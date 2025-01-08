"Пока юридически мы не можем утвердить Олега главным тренером. Ему надо поступить на обучение. Сейчас ему нельзя исполнять обязанности, за это будет штраф. У тренера сейчас обязательно должна быть лицензия PRO. Мне кажется, это неправильно", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
Напомним, что летом 2024 года Олег Шатов вошел в тренерский штаб Евгения Аверьянова, а после отставки последнего с поста главного тренера, стал исполняющим обязанности главного тренера.
После 21-го сыгранного тура екатеринбургский "Урал" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги с 37-ю набранными очкми. В 22-м туре Первой лиги "шмели" сыграют на выезде с волгоградским "Ротором".
Команда Олега Шатова сыграет на своем поле с казанским "Рубином" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Григорий Иванов: у тренера сейчас обязательно должна быть лицензия PRO. Мне кажется, это неправильно
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему клуб не может назначить Олега Шатова главным тренером.
Фото: ФК "Урал"