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Форвард "Алании" Хусаин Норчаев может перейти в португальскую "Брагу"

"Брага" заинтересована в приобретении нападающего из Первой лиги России.
Фото: официальный сайт "Алании"
22-летний нападающий владикавказской "Алании" Хусаин Норчаев может продолжить карьеру в Европе. Как сообщает Legalbet, в услугах нападающего сборной Узбекистана заинтересована португальская "Брага". По данным источника, Норчаев уже оформляет португальскую визу перед отправлением на медосмотр.

Хусаин Норчаев перебрался в "Аланию" в феврале 2023 года из клуба "Насаф Карши". Сумма трансфера составила 300 тысяч евро. До декабря прошлого года Норчаев выступал на родине за клуб "Нефтчи" на правах аренды. В Суперлиге Узбекистана он оформил 4+2 по системе "гол+пас" в 15 матчах.

Ранее сообщалось, что руководство "Алании" планирует существенно сократить расходы на команду. Среди прочего, зарплатный фонд состава должен быть уменьшен в пять раз. О смене вектора развития клуба недавно заявил вице-президент "Алании" Данила Гуриев.

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