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Президент "Урала" — о возможном переходе Селихова: ведем переговоры, но контракт еще не подписан

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с возможным подписанием экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"
«Мы ведем переговоры. Но пока еще ничего не подписано. Сразу сообщим, как подпишем», — заявил Иванов «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что клуб уже договорился с голкипером.

В нынешнем сезоне Селихов сыграл в 8 матчах Кубка России за «Спартак», отстояв в 3 из них на ноль. Текущая рыночная стоимость 30-летнего вратаря составляет 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.

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