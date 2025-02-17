«Мы ведем переговоры. Но пока еще ничего не подписано. Сразу сообщим, как подпишем», — заявил Иванов «СЭ».
Ранее СМИ сообщали, что клуб уже договорился с голкипером.
В нынешнем сезоне Селихов сыграл в 8 матчах Кубка России за «Спартак», отстояв в 3 из них на ноль. Текущая рыночная стоимость 30-летнего вратаря составляет 1,5 миллиона евро по версии Transfermarkt.
Президент "Урала" — о возможном переходе Селихова: ведем переговоры, но контракт еще не подписан
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с возможным подписанием экс-вратаря «Спартака» Александра Селихова.
Фото: ФК "Спартак"