"Для меня такой выбор стал неожиданностью. Думал, что сценарий в его карьере будет другим. Но такова жизнь футболиста, возможно, агенты не смогли найти другой вариант. Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед. Такова жизнь футболиста", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Сегодня, 19-го февраля, екатеринбургский "Урал" официально объявил о подписании контракта с голкипером Александром Селиховым - соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
В зимнее трансферное окно Александр Селихов покинул московский "Спартак" на правах свободного агента, расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне голкипер провел за красно-белых во всех турнирах 8 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 3-х встречах. После 21-го сыгранного тура "Урал" занимает 3-е место в турнирной таблице Первой Лиги с 37-ю набранными очками.
"Для меня такой выбор стал неожиданностью". Глушаков - о переходе Селихова в "Урал"
Фото: ФК "Спартак"