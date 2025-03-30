Источник: экс-тренер "Пари НН" возглавит "Сокол" после отставки Стукалова

Черногорский тренер Младен Кашчелан назначен новым наставником саратовского «Сокола».

Фото: ФК "Пари НН"

По информации инсайдера Карпова черногорский специалист с российским паспортом Младен Кашчелан назначен новым главным тренером «Сокола».



С 3 августа 2023 года по 7 октября 2024 года Кашчелан работал ассистентом Сергея Юрана и Саша Илича в «Пари НН».



«Сокол» занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги после 26 сыгранных матчей, набрав 22 очка.