"Вчера он (Мухин) был доставлен в Тысячекоечную больницу с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Футболист осмотрен, диагноз подтвержден, игрок направлен на амбулаторное лечение", - цитирует Богатикову "РИА Новости Спорт".
Вчера, 9-го апреля, стало известно об инциденте во владивостокском "Динамо". По информации агента и юриста Антона Смирнова, полузащитник Антон Мухин, права на которого принадлежат "Пари НН", был избит президентом "Динамо" Владивосток. Сообщалось, что у футболиста диагностировано несколько ушибов и сотрясение мозга.
В "Пари НН" сообщили, что клуб будет разбираться в этой ситуации и, возможно, прервет арендное соглашение.
Мухину назначили амбулаторное лечение после избиения во Владивостоке
Представитель минздрава Приморья Татьяна Богатикова рассказала о состоянии здоровья полузащитника "Динамо" Владивосток Антона Мухина.
Фото: ФК "Пари НН"