"В "Шиннике" Седрик не остается. Есть интерес от шести команд, в том числе лидеров Первой лиги и команд РПЛ. Мы смотрим, как будет развиваться турнирная ситуация, и примем решение", - цитирует агента "Матч ТВ".
Защитник Седрик Гогуа вернулся в "Шинник" в феврале этого года, перейдя из подмосковных "Химок". Ранее футболист выступал за ярославский клуб с февраля по июль 2024-го. Контракт 30-летнего ивуарийца действует до конца текущего сезона и включает опцию продления. В составе ярославской команды Гогуа сыграл в Первой лиге 5 матчей и отличился одним забитым мячом и одним голевым пасом.
Агент: в "Шиннике" Гогуа не остается. Есть интерес от шести команд
Защитник Седрик Гогуа покинет "Шинник" по завершении сезона, заявил его агент Дмитрий Селюк.
Фото: ФК "Шинник"