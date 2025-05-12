Началом для конфликта между тренером и экспертом стало обращение Бубнова к Талалаеву на "ты". Наставнику калининградского клуба это не понравилось, поэтому он сделал замечание.
Бубнов: Андрей Викторович, а уверенность у вас самого есть, что вы останетесь тренером? Вы сказали, что уверенность у вас всегда была, однако вас из стольких клубов уже увольняли.
Талалаев: Или вы перестанете бросаться обвинениями или я просто перестану реагировать на ваши замечания.
Бубнов: Да ради бога!
Талалаев: Вы сформулировали вопрос: уверен ли я, что останусь тренером? Она у меня есть с тех пор, как я получил тренерскую лицензию. Которой нет в отличие от вас.
Бубнов: Так у тебя и лицензии нет?
Талалаев: Так. Или заткните его, или мы закончим эфир.
Бубнов: Ты сам заткнись! Говоришь очень много.
После завершения интервью тренер пожелал эксперту хорошего здоровья.
52-летний Андрей Талалаев с 6 сентября 2024 года занимает пост главного тренера выступающей в Первой лиге калининградской "Балтики". Под его руководством команда за два тура до завершения текущего сезона обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу.
Ранее отечественный специалист трудился в таких клубах, как нижегородская "Волга", "Тамбов", армянский "Пюник", подмосковные "Химки", самарские "Крылья Советов", грозненский "Ахмат", московское "Торпедо". Среди его достижений как тренера выделяется завоевание с "Химками" первого места в турнирной таблице Первой лиги по итогам сезона-2023/24
Источник: Sport24
"Сам заткнись! Говоришь очень много". Бубнов и Талалаев устроили перепалку в прямом эфире
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев повздорил с футбольным экспертом Александром Бубновым во время прямого эфира интернет-шоу.
Фото: скриншот с трансляции эфира интернет-шоу "Коммент Шоу"