"Завтра с ним встретимся и обсудим наши планы. Нам бы хотелось, чтобы он остался с нами. Посмотрим, как он к этому отнесется. Постараемся договориться", - цитирует Иванова "РИА Новости".
31-летний вратарь Александр Селихов стал игроком "Урала" в феврале этого года, перейдя на правах свободного агента из московского "Спартака". Стороны заключили соглашение до конца этого сезона. В составе екатеринбургской команды голкипер провел 8 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 11 голов и трижды отыграл на ноль.
Президент "Урала" Иванов: нам бы хотелось, чтобы Селихов остался
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб хотел бы продлить соглашение с голкипером Александром Селиховым.
Фото: ФК "Урал"