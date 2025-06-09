Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Германия
0 - 2 0 2
ФранцияЗавершен
Португалия
2 - 2 (П 5 - 3) 2 253
ИспанияЗавершен

СМИ: футболистам "Черноморца" сказали, что они могут искать новые команды

По информации СМИ, игрокам новороссийского футбольного клуба "Черноморец" сообщили, что они могут начинать искать себе новые команды.
Фото: ФК "Черноморец"
Сообщается, что в понедельник, 9 июня, друг с другом встретятся генеральный директора "Черноморца" Максим Пономарев и мэр Новороссийска Андрей Кравченко, которые будут решать дальнейшую судьбу клуба. Сейчас он не может найти спонсоров, близок к снятию с Первой лиги сезона-2025/26 и к исчезновению из профессионального футбола.

В то же время этом бывший инвестор "Черноморца" Сергей Шишкарев должен перевести в клуб 120 миллионов рублей, которые предназначены для полного погашения всех долгов, имеющихся перед командой за минувший сезон.

Напомним, "Черноморец" в сезоне-2024/25 Первой лиги занял третье место в итоговой турнирной таблице, но не был допущен до участия в переходных матчах, потому что не прошёл процедуру лицензирования на следующий сезон РПЛ, после чего Шишкарёв отказался от дальнейшей поддержки команды.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится