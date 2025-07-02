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Источник: Селихов продлит контракт с "Уралом"

Александр Селихов останется в Екатеринбурге.
Фото: ФК "Урал"
По информации источника, вратарь Александр Селихов подпишет новый контракт с "Уралом". Сообщается, что устно стороны уже договорились. Отмечается, что в ближайшее время игрок должен присоединиться к команде Мирослава Ромащенко.

Напомним, минувшей зимой 31-летний голкипер покинул московский "Спартак" и в качестве свободного агента присоединился к "Уралу", подписав соглашение до конца сезона. В составе екатеринбуржцев Селихов провел 8 матчей и пропустил в них 11 голов.

Источник: Metaratings

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