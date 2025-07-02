По информации источника, вратарь Александр Селихов подпишет новый контракт с "Уралом". Сообщается, что устно стороны уже договорились. Отмечается, что в ближайшее время игрок должен присоединиться к команде Мирослава Ромащенко.
Напомним, минувшей зимой 31-летний голкипер покинул московский "Спартак" и в качестве свободного агента присоединился к "Уралу", подписав соглашение до конца сезона. В составе екатеринбуржцев Селихов провел 8 матчей и пропустил в них 11 голов.
Источник: Metaratings
Источник: Селихов продлит контракт с "Уралом"
Александр Селихов останется в Екатеринбурге.
Фото: ФК "Урал"