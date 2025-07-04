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Вратарь Беленов официально стал игроком "Уфы"

Бывший вратарь "Факела" Александр Беленов представлен в качестве игрока "Уфы".
Фото: ФК "Уфа"


"Уфа" покинула Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2021/22, проиграв в стыковых матчах "Оренбургу". В минувшем футбольном чемпионате уфимцы выступили в Первой Лиге, заняв 15-е место из 18-ти команд.

Беленов прошлый сезон провел в РПЛ за "Факел". В мае голкипер покинул воронежскую команду по истечении контракта. "Уфе" вратарь достался в качестве свободного агента.

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