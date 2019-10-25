Пройдет ли "Балтика" испытание лидером? Анонс 20-го тура ФНЛ

В центральном матче 20-го тура "Балтика" дома принимает "Торпедо". Калининградцы, после шести туров замыкавшие турнирную таблицу, с тех пор отказываются проигрывать - 15 матчей с учетом Кубка и 13 только в первенстве ФНЛ. Книга рекордов балтийского побережья уже переписана, но исторические достижения лиги еще предстоит покорить. А соперник не из простых - "Торпедо" в последнее время играет не так ярко и уверенно, иногда позволяет себе проиграть, но отрыв от пятого места, на которой как раз "Балтика", составляет солидные 14 очков. Другое дело, что перспективы черно-белых в случае получения путевки в Премьер-лигу пока туманны - не факт, что клуб вообще согласится на повышение в классе.
Смогут ли "Химки" в третий раз обыграть "Авангард"?
В Курске местный "Авангард" принимает "Химки". Команды уже дважды в этом сезоне встречались в Подмосковье, и в обоих случаях команда Андрея Талалаева была на порядок сильнее - 3:0 в ФНЛ и 4:1 в Кубке России. Однако на выезде "Химки" добиваются результата далеко не всегда, а в минувшем туре еле выиграли дома у "Армавира" благодаря пенальти на последней минуте, сохранив второе место. "Авангард" после смены главного тренера стал чуть стабильнее набирать очки, но пока до прошлогодних позиций курянам далеко - лишь двенадцатое место по итогам первого круга, хотя год назад они шли третьими.
Помогут ли "Текстильщику" родные стены?
Во второй раз в нынешнем сезоне Иваново увидит большой футбол. Премьерный показ получился сверхинтригующим - "Текстильщик" сумел выиграть у "Луча", уступая 0:2 и играя в меньшинстве. Правда, затем команда Дениса Бояринцева проиграла в гостях "Авангарду" и "Чертаново", пропустив в концовках матчей, и продолжила свою неудачную серию - получать в свои ворота абсолютно в каждой игре. А тут еще в гости наведался "Ротор", набравший хороший ход и отчаянно пытающийся обойти "Химки" в борьбе за прямую путевку в Премьер-лигу. В последнем туре волгоградцы справились дома с "Лучом" благодаря двум быстрым мячам, продлив свою серию без поражений до пяти матчей. При этом недовольство работой Игоря Меньщикова всё равно остается - вполне вероятно, у "Ротора" скоро будет новый главный тренер.
Продлит ли выездную серию "Чертаново"?
В красноярском манеже "Енисей" сыграет с "Чертаново". Уже дважды красноярцы сыграли под крышей, в обоих случаях пропуская первыми и в итоге добиваясь только мировой. А фестивальный в прошлом сезоне "Чертаново" окончательно укрепился в статусе прагратичной команды - в матчах с участием москвичей забито лишь 33 гола, что является наименьшим показателем в лиге. В последних трех играх подопечные Игоря Осинькина выиграли с одинаковым счетом 1:0, кроме того, "Чертаново" по-прежнему не проигрывает в гостевых матчей - шесть побед и четыре ничьи.
Прибыли в Красноярск ?— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) October 26, 2019
Пока в Москве еще свежая осень - в столице Сибири уже зима ?
Но в воскресенье мы не почувствуем холода - в красноярском манеже будет жарко ? pic.twitter.com/VGfoaeaHhT
Новое испытание для Роберта Евдокимова
После победного дебюта у руля "Нижнего Новгорода" Роберт Евдокимов потерял очки в Краснодаре, хотя его подопечные вели по ходу матча с перевесом в два мяча. Нижегородцам пока никак не удается совершить качественный скачок выше десятого места, а ведь топ-4 отрывается всё дальше. "Нефтехимик" совсем недавно заскочил в четверку, однако набрал лишь одно очков в двух последних матчах и отпустил "Чертаново" на 5 пунктов. В прошлом матче нижнекамцы не смогли одолеть "СКА-Хабаровск", который больше 80 минут играл вдесятером, к тому же в двух матчах кряду подопечные Юрия Уткульбаева не забивают пенальти.
Встряхнет ли "Мордовию" живая легенда?
Руслан Мухаметшин - символ футбольной "Мордовии", больше ста мячей провел этот нападающий за саранский коллектив, дважды поднявшись с ним в Премьер-лигу. Теперь завершивший карьеру Мухаметшин-старший готовится к дебюту в роли исполняющего обязанности главного тренера - наставник "Мордовии" Марат Мустафин не сможет помочь клубу до конца календарного года по медицинским показаниям. Положение у саранчан крайне тяжелое - предподследнее место в турнирной таблице, серия из пяти поражений подряд и только накапливающиеся проблемы с финансами и трудоспособными игроками. А играть "Мордовии" против организованного "Шинника", который проиграл три из четырех последних матчей, но с главным аутсайдером разобрался играючи - 4:0.
Дальний Восток против фарм-клубов
И снова, как и в прошлые выходные, матчи дальневосточных клубов можно объединить в один заголовок с общей мыслью, ведь в этот раз туда приедут вторые команды "Спартака" и "Краснодара". Красно-белые после феерической победы над "Факелом" (7:2) приободрились, прервав затянувшуюся неудачную серию, и готовы вновь рвануть наверх. "СКА-Хабаровск" четыре последних матча свел вничью, неизменно уступая по ходу игры, но последняя ничья против "Нефтехимика", добытая в меньшинстве, дорогого стоит.
"Луч" неудачно провел первый матч под руководством Александра Ушахина, проиграв "Ротору" в гостях, да и дома владивостокцы действуют не слишком удачно, проиграв ровно половину из 12 матчей. "Краснодар-2" в прошлом туре ушел от поражения в игре с "Нижним Новгородом" благодаря дублю фактурного нападающего Онугхи - Герман забил 5 в трех последних матчах, а всего в его активе уже 8 голов.
Остальные матчи
Владимир Бесчастных и его "Факел", который пропустил 11 раз за две игры, пожалует в Песчанокопское в гости к "Чайке", которая в минувшем туре дала бой лидеру, но уступила 1:2. "Армавир" и "Томь" идут на втором и третьем месте с конца по зрелищности (35 и 34 гола в матчах с их участием), лишь по пять раз их матчи стали "верховыми", потому от очного поединка вряд ли стоит ожидать чего-то экстраординарного.