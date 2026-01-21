Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Гол Кайседо принёс "Челси" победу над "Пафосом"

"Челси" добился минимальной победы над "Пафосом" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба.

Единственный гол в игре был забит на 78-й минуте - отличился полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо.

После этого результата команда из Лондона набрала 13 очков и поднялась на восьмое место в таблице. "Пафос" с шестью очками располагается на 30-й строчке.

Общий этап. 7 тур

Гол: Кайседо, 78.

"Челси": Йоргенсен (Санчес, 46), Хато (Кукурелья, 70), Бадьяшиль, Фофана, Гюсто, Джеймс (Эстевао, 46), Кайседо, Гарначо (Гиттенс, 70), Фернандес, Нету, Делап (Жоао Педро, 70).

"Пафос": Гортер, Пилеас, Шуньич, Люккассен, Сема (Ланга, 83), Жажа (Кина, 65), Оршич (Бассуамина, 83), Пепе Родригеш, Драгомир (Майкл, 89), Бруно Соуза, Андерсон (Димата, 65).

Предупреждения: Оршич, 33, Сема, 56, Гиттенс, 73, Шуньич, 79, Фернандес, 86.

