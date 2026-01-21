Гол Кайседо принёс "Челси" победу над "Пафосом"

"Челси" добился минимальной победы над "Пафосом" в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба.



Единственный гол в игре был забит на 78-й минуте - отличился полузащитник "Челси" Мойсес Кайседо.



После этого результата команда из Лондона набрала 13 очков и поднялась на восьмое место в таблице. "Пафос" с шестью очками располагается на 30-й строчке.



Общий этап. 7 тур



Гол: Кайседо, 78.



"Челси": Йоргенсен (Санчес, 46), Хато (Кукурелья, 70), Бадьяшиль, Фофана, Гюсто, Джеймс (Эстевао, 46), Кайседо, Гарначо (Гиттенс, 70), Фернандес, Нету, Делап (Жоао Педро, 70).



"Пафос": Гортер, Пилеас, Шуньич, Люккассен, Сема (Ланга, 83), Жажа (Кина, 65), Оршич (Бассуамина, 83), Пепе Родригеш, Драгомир (Майкл, 89), Бруно Соуза, Андерсон (Димата, 65).



Предупреждения: Оршич, 33, Сема, 56, Гиттенс, 73, Шуньич, 79, Фернандес, 86.