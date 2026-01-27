"Думаю, нас ждет очень интересный плей-офф Лиги чемпионов. По крайней мере, на групповом этапе мы увидели много интересных матчей, интрига присутствовала. Фаворитом турнира я вижу "Арсенал", — передает слова Семина "Евро-Футбол.Ру".
Лондонский "Арсенал" после 7 туров общего этапа ЛЧ лидирует в турнирной таблице с 21 очком.
В среду, 28 января, пройдут матчи заключительного 8 тура общего этапа турнира. Все 18 игр стартуют в 23:00 мск.
Семин выделил фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА
Российский футбольный тренер Юрий Семин рассказал, какую команду считает главным претендентом на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/2026.
